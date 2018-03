Doppelte Freude

Doppelten Grund zum Feiern hat heuer die Feuerwehr: Demnächst erhält die Truppe ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug, im Fachjargon TSF genannt. Eine neue Motorspritze (Tragkraftspritze) haben sie schon im letzten August in Empfang genommen.

Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr im Schulungsraum gab Kommandant Stefan Betz bekannt, dass die Feier für die Einweihung des Fahrzeugs und der Spritze am Wochenende 28. und 29. Juli stattfindet. Zuvor geht der Gemeindefeuerwehrtag der Gemeinde Pfarrweisach am 5. und 6. Mai über die Bühne. Die Feuerwehr Lohr richtet ihn heuer aus.

Rückblickend hob Betz neben den Übungen die Veranstaltungen im vergangenen Jahr hervor. So sei ein Reanimationstraining mit Dr. Fritzenkötter oder das Fußballturnier ein Erfolg gewesen. Zurzeit laufe eine Maschinistenausbildung. Auf Gemeinde-Ebene sei die "Modulare Truppmannausbildung" geplant.

Stolz ist Betz auf den Nachwuchs: Neun junge Männer und Frauen seien in die Kraisdorfer Wehr eingetreten. Damit zählt die Truppe 46 aktive Feuerwehrleute und zwölf passive.

"Ich staune über euren Zuwachs", sagte Bürgermeister Ralf Nowak vor den Feuerwehrleuten. Das zeuge von einem guten Geist und einer guten Kameradschaft in der Truppe. Daher habe die Gemeinde das Geld für ein neues Fahrzeug gerne in die Hand genommen.

Der Feuerwehrreferent im Gemeinderat und Pfarrweisacher Kommandant Sebastian Bock freute sich darüber, dass die Flaute bei der Jugendfeuerwehr der Gemeinde inzwischen beendet ist. Mittlerweile seien zwölf Jungen und Mädchen dabei - "hauptsächlich Mädchen", betonte Bock. alc