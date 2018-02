Doppelt so schnell wie erlaubt

Auf den Ausweichstrecken rund um die Baustelle auf der Bundesstraße 303 haben Beamte der Polizeiinspektion Stadtsteinach in den zurückliegenden Wochen mehrmals Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. So auch gestern in den Morgenstunden an der Schulbushaltestelle in der Bernecker Straße. Dort sind aufgrund des Gefahrenbereichs 30 Stundenkilometer angeordnet.

Einige Verkehrsteilnehmer waren viel zu schnell unterwegs. Vier hatten sogar über 50 Sachen auf dem Tacho, als es blitzte, zwei von ihnen müssen mit einem Bußgeld rechnen. Beim Schnellsten zeigte das Messgerät 67 Stundenkilometer an. Auf ihn kommen ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Weiter überwachten die Beamten die gesperrten Nebenstraßen entlang der B 303. Dabei stellen sie diverse Verkehrsverstöße fest, die ein Verwarnungsgeld zur Folge hatten. Die betroffenen Autofahrer mussten anschließend umkehren. pol