Doppelpack von Eberth reicht nicht

Die Bayernliga-Frauen der Spvg Eicha haben am Ostermontag einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt knapp verpasst. Beim Tabellenneunten MTV Diessen reichte es nur zu einem 2:2-Unentschieden, nachdem die Trächerinnen bereits mit 2:0 führten. Caro Eberth brachte Eicha mit einem Doppelpack (25., 48. Minute) in Führung, die Gastgeberinnen schlugen mit zwei späten Treffern in der 75. Minute und 83. Minute zurück und verteidigten ihre Position über dem "Strich".

Schon am Karsamstag war Eicha beim souveränen Tabellenführer FC Forstern zu Gast. Die Oberbayern waren aber dabei eine Nummer zu groß für die Spvg und gewannen deutlich mit 5:0 (1:0). ct