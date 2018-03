Donnerstags wird gewandert

Am Donnerstag führte die Seniorenwanderung des Rhönklubs Bad Kissingen unter der bewährten Leitung von Heinz Krausenberger vom DAV-Zentrum am Geschwister-Scholl-Platz über Café Salinenblick zur Ilgenhalle, wo die erste Pause stattfand. Das Wetter meinte es gut, Sonnenschein und blauer Himmel, nur der Wind fühlte sich sehr kalt an. Von der Ilgenhalle weiter zum Ludwigsturm auf der Spitze des Staffelsbergs und von dort wieder abwärts zum Parkwohnstift, dort gab es eine gemütliche Einkehr. Gut gestärkt und ausgeruht, führte der Weg weiter zur Schweizerhausbrücke und dem Rosengarten. Allen Teilnehmern hat diese schöne Winterwanderung bestens gefallen, und alle freuen sich schon auf die nächste Tour der "Donnerstags-Wanderer". red