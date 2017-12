Doch keine Gefahrenstelle

Über das Online-Bürgerportal Infrankenmelder.de erreichte die Redaktion am vergangenen Mittwoch eine Meldung von User "alfredarmin". In Untererthal sei an der Straßenkreuzung Am Hahn-Am Rothenstein "in ununterbrochener Folge eine gehörige Menge Wasser" zu beobachten, die von einer Wiese oberhalb der Straße herunterfließt. Im Falle eines Kälteeinbruchs könnte die Stelle zu "einem gefährlichen Glatteispunkt mit hohem Unfallrisiko" werden. Der Bauhof Hammelburg schickte auf unsere Anfrage hin einen Mitarbeiter nach Untererthal. Dieser konnte jedoch keine Gefahrenstelle erkennen. "Wir sind Am Hahn rauf- und runtergefahren, aber die Straße war nur normal nass vom Regen", konnte Winfried Blum vom Bauhof beruhigen. th