DLRG-Team holt sieben Medaillen

Ebern — Mit einem kleinen Aufgebot war die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Ebern bei den Unterfränkischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Schonungen am Start. Überschaubar war damit auch die Medaillenausbeute.

Sechs Vereine gaben sich in Schonungen ein Stelldichein. 21 Einzelstarts der Eberner, zwei Mannschaftswettbewerbe und vier Sonderläufe standen an. Heraus sprangen bei der Mehrkampfwertung einmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze, was in der Summe sieben Medaillen ergab und in der Gesamtwertung der Vereine Platz vier bedeutete.

Als Betreuer fungierten Dina Weinfurtner und Stefanie Beck, die sich mit den Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden zeigten. Viel mehr war mit der jungen Truppe nicht zu holen, meinten sie, denn die Akteure konnten allesamt das in sie gesetzte Vertrauen erfüllen.

Die Platzierungen der Eberner Teilnehmer:

Einzel Altersklasse (AK) 10 (je 50 Meter Hindernisschwimmen, kombiniertes Schwimmen und Flossenschwimmen) Buben: 6. Cedric Metz, 7. Emil Marsoun; Mädchen:1. Laura Schwarz, 6. Sarah Ankenbrand, 7. Sophia Hauck.

Einzel AK 11/12 Buben: 6. Felix Scharpf, 11. Jonah Rippl; Mädchen: 8.Kira Schafhauser, 9.Marit Mundel, 10. Angelina Schug.

Einzel AK 13/14 (100 Meter Hindernisschwimmen sowie je 50 Meter Retten der Puppe und Retten einer Puppe mit Flossen) Buben: 7. Matthias Eiermann, 8.Phädon Charchantis, 9. Yannik Suchy; Mädchen: 7. Paula Scharpf, 9. Paula Lurz, 10. Svenja Schmittlutz.

Einzel AK 15/16 Mädchen: 4. Alina Langbein.

Einzel AK 55: 1. Erwin Reuter.

Mannschaft AK 13/14 (4x50 Meter Hindernisstaffel, 4x25 Meter Puppenstaffel, 4x50 Meter Gurtretterstaffel, 4x50 Meter Rettungsstaffel) Buben: 2. Team Ebern I; Mädchen: 3. Team Ebern II.

Sonderlauf Jahrgang 2010 (25 Meter Freistil- und 25 Meter Flossenschwimmen) Buben: 2. Moritz Welsch, 3. Jonas Ankenbrand; Mädchen: 3. Lina Hofmann.

Sonderlauf Jahrgang 2011 Buben: 2. Jonas Hauck. di