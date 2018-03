DJK-Talente in Auswahl

In Chemnitz fand das Turnier des Basketball-Landesverbandes Sachsen für die Jahrgänge 2003/04 statt. Im Aufgebot der Bayernauswahl standen auch die beiden Bamberger Talente Anna Hübschmann und Nora Hummel von der DJK Don Bosco. An drei Tagen durften die beiden Bambergerinnen die bayerischen Farben in Spielen gegen die Landesverbände aus Hessen, Berlin, Hamburg und Niedersachsen vertreten. Am Ende musste sich die Bayernauswahl nur der Auswahl aus der Hauptstadt geschlagen geben. Nun gilt es für Anna Hübschmann und Nora Hummel sich im Rahmen der kommenden Lehrgänge weiter zu empfehlen. red