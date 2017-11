DJK-Talente empfangen Bayreuther

Die Bayernliga Nord der C-Jugendfußballer startet am Wochenende in die Rückrunde. Am Samstag ist um 14 Uhr Anstoß für die Partie DJK Don Bosco Bamberg gegen die SpVgg Bayreuth. Der FC Eintracht Bamberg ist laut Spielplan am Samstagvormittag bei der JFG Obere Vils zu Gast.



DJK Don Bosco Bamberg - SpVgg Bayreuth

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung in den letzten Begegnungen hat sich die DJK Don Bosco Bamberg auf den achten Platz gehievt. Der Tabellennachbar aus Bayreuth steht punktgleich vor dem Team von Trainer Hubert Richter auf Rang 7. Die Gäste aus der Wagnerstadt entschieden die letzten beiden Partien für sich und setzten damit einen deutlichen Aufwärtstrend weg vom Tabellenkeller in Gang. Die Jungs aus Wildensorg hingegen wollen unbedingt die Punkte aus dieser Begegnung in Bamberg belassen. red