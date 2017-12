DJK-SV Neufang verteidigt Titel

Rund 180 Zuschauer waren am Samstag in die Kronacher Dreifachhalle gekommen, wo der Hallensparkassencup der A-Junioren auf dem Programm stand. Sie sahen ein interessantes Turnier, in dem die vier besten Mannschaften das Halbfinale erreichten und somit den Kreis Kronach auch bei der Hallenkreismeisterschaft am 23. Dezember vertreten.

Sieger wurde der DJK-SV Neufang, der mit einem 2:1-Erfolg im Finale gegen die JFG Grün-Weiß Frankenwald seinen Hallentitel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigte. Als Schiedsrichter waren Michael Barsties, Thomas Mattes und Elia Schneider im Einsatz.



Gruppe 1

Der DJK-SV Neufang gewann seine vier Spiele und blieb sogar ohne Gegentor. Souverän schaffte auch die JFG Grün-Weiß Frankenwald den Einzug ins Halbfinale.



Gruppe 2

Die SG Neuses startete mit einer Niederlage ins Turnier, ließ in den nächsten drei Spielen aber nichts mehr anbrennen. Platz 2 belegte die SG Neukenroth dank des besseren Torverhältnisses vor der punktgleichen SG Wilhelmsthal. Diese verpasste das Halbfinale, weil sie im direkten Duell nach einer 2:0-Führung "nur" 2:2 spielte.



Halbfinale

SG Neuses -

JFG GW Frankenwald 0:1

In einen von beiden Seiten guten Spiel gab es in den ersten sieben Minuten kaum Torchancen. Die SG Neuses war anschließend dem Führungstreffer näher, doch die JFG erzielte mit einem herrlich herausgespielten Tor in der 11. Minute das entscheidende Tor durch Jonathan Fischer und zog ins Finale ein.



DJK-SV Neufang -

SG Neukenroth 10:9 n.S.

Auch im zweiten Halbfinale wollten beide Mannschaften nicht in Rückstand geraten und zeigten aus einer sicheren Abwehr heraus guten Kombinationsfußball. Nach einem Lattenabpraller ging Neukenroth in der 11. Minute durch Jeremy Puchalla in Führung. Den verdienten Ausgleich schafften die Neufanger sechs Sekunden vor Schluss durch einen herrlichen Schuss von Wich Niklas. Anschließend hatten sie im Elfmeterschießen, das sie mit 9:8 gewannen, die besseren Nerven.



Spiel um Platz 3

SG Neuses -

SG Neukenroth 3:1

Torfolge: 1:0 Johannes Höfner (2.), 1:1 Jeremy Puchalla (5.), 2:1 Johannes Höfner (8.), 3:1 Eigentor (9.).



Finale

DJK-SV Neufang -

Grün Weiß Frankenwald 2:1

Die "Grün-Weißen" gingen mit ihrer ersten Torchance, die gut herausgespielt war, in der 2. Minute durch Jonathan Fischer in Führung. Danach blieben Chancen auf beiden Seiten ungenutzt. Nach einer herrlichen Einzelleistung gelang dem agilen Niklas Wich in der 8. Minute der verdiente Ausgleich. Nach den vierten Foul der JFG erzielte Bastian Brehm im Nachschuss die Neufanger Führung (9.). Die DJK-Spieler ließen bis zum Schlusspfiff kein Gegentor mehr zu und durften am Ende zu Recht die Siegermedaillen aus der Hand von Kreisjugendleiter Michael Deuerling und Andy Buckreus (Sparkasse) entgegen nehmen. skl/han