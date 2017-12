DJK spielt erstmals remis

Die Fußball-C-Junioren der DJK Don Bosco Bamberg bleiben in der Bayernliga Nord auf Nichtabstiegskurs. Nach dem 0:0 gegen die SpVgg Bayreuth zu Beginn der Rückrunde rangiert das Team von Trainer Hubert Richter weiterhin auf Platz 8. Ebenfalls torlos endete die Partie des FC Eintracht Bamberg beim der JFG Obere Vils.



DJK Don Bosco Bamberg -

SpVgg Bayreuth 0:0

Die DJK Don Bosco Bamberg war über die komplette Distanz das bessere Team. Bereits in der Anfangsphase der Partie hätte die Wildensorger Mannschaft in Führung gehen müssen. Doch verfehlten die Torschüsse jeweils knapp das Gehäuse des Gegners. So konnten die C-Junioren der Don Bosco ihre Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen, überzeugten jedoch mit einer kampfstarken Mannschaftsleistung. Die Altstädter aus Bayreuth fanden keine Mittel im Offensivspiel. Die wenigen Torschüsse entschärfte der Torhüter der DJK sicher. Drei Punkte wären völlig verdient gewesen für die C-Junioren der DJK Don Bosco Bamberg, die auch nach der Schlussoffensive torlos blieb. Somit spielten die Jungs der DJK zum ersten Mal in dieser Saison unentschieden.

DJK Don Bosco Bamberg: Olschewski - Pfeilert (36. Kern), Ludwig, Schröter, Theinhardt, Hummel, Simone, Ott, Späth (51. Flügel), Schmitt, Schmittlein (51. Engel)

JFG Obere Vils -

FC Eintracht Bamberg 0:0

Die Bamberger nahmen die Warnung ihrer Trainer vor der Heimstärke des Tabellenletzten scheinbar nicht ernst. Nach kurzer Abtastphase waren die FCE- Talente, diesmal in geänderter Startaufstellung, sehr dominant. Gute Angriffschancen wurden erspielt, es fehlte nur der Lohn. Die JFG kam auch zu diversen Möglichkeiten, diese resultierten aber immer wieder aus ungewollten Vorlagen der Gäste. Zu einem Bruch im Spiel der Oberfranken kam es erst durch eine Zeitstrafe in der 30. Min. Die Bamberger Mannschaft kam, auf drei Positionen verändert aus der Kabine. Die Oberpfälzer aber übernahmen von Beginn der zweiten Halbzeit an die Initiative. Nach einem rüden Foul an einem Bamberger bekam dieser nach einem kurzen Wortgefecht mit dem Verursacher die Rote Karte. Spätestens ab jetzt lag die Überraschung in der Luft. Es ist auch der schlechten Chancenverwertung der JFG zu verdanken, dass der FCE noch mit einem Punkt nach Hause fuhr, obwohl der FC Eintracht in der 66. Min. eine Großchance zum Sieg vergab. Jetzt ist es an der Zeit, an Leistungen von den vorausgegangenen Spielen anzuknüpfen. Das Potenzial für das obere Tabellendrittel ist vorhanden. red

FC Eintracht Bamberg: Merklinger - Lang, L. Schneider, Suma, Kalb (36. De Baptistis), Bauer (36. Hennemann), Al Amoori (55. Hetzel), Kaufer , Hirschberg, Grasser, J. Schneider (36. Dünsing)