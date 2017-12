DJK mit dem letzten Aufgebot

Erneut mit einem Team der Kategorie "Angstgegner" müssen sich die Bayernliga-Fußballer der DJK Don Bosco Bamberg heute (16 Uhr) auseinandersetzen. Sie gastieren in der Bioenergie-Arena beim TSV Großbardorf, der bisher alle sechs direkten Vergleiche gegen die Wildensorger gewann.

Zuhause gelang der Don-Bosco-Elf noch nicht einmal ein Tor (0:1 in 2012, 0:3 2015, 0:2 Anfang April 2017), aber auch in Großbardorf war bis jetzt nichts zu holen (2:1 2013, 4:0 Mai 2016, 3:2 September 2016). Diese Statistik lässt wenig Gutes erahnen, zumal die Bamberger mit einer hartnäckigen Erkältungswelle kämpfen. Calvin Sengül, Uli Spies und Timo Strohmer liegen flach und stehen genauso wenig zur Verfügung wie Felix Strobler, den eine Mittelohrentzündung für 14 Tage aufs Eis legt. Nicolas Esparza droht ebenfalls krankheitsbedingt auszufallen.

Doch damit nicht genug, denn Luca Ljevsic muss mit Rückenproblemen passen. Spielführer Markus Fischer und Azizou Zoumbare fehlen ohnehin schon länger. "Wir sind erheblich geschwächt und haben eine Riesenaufgabe vor uns. Mal sehen, wen ich überhaupt zur Verfügung habe", sagt Trainer Mario Bail, der aufgrund der vielen Ausfälle eine schwierige Trainingswoche zu überstehen hatte. Die DJK trifft laut Bail auf einen "hinter den Erwartungen liegenden", sich im klassischen "4-4-2" aufbäumenden Gegner. Der Coach verweist auf seine Zuversicht aufgrund des bisherigen Abschneidens in der Fremde, wo die "Gelbgrünen" zehn ihrer 15 Zähler holten. "Das gibt uns viel Mut. Wir wollen das Beste abrufen", so Bail.



Erfolgreiche Minimalisten

Die Großbardorfer von Trainer Dominik Schönhöfer (47 Jahre), der im vierten Jahr auf der Kommandobrücke steht, erwiesen sich im Saisonverlauf als erfolgreiche Minimalisten. "Ihnen reicht oft mal ein Tor oder ein knapper Vorsprung zum Sieg. Das können wir nicht", weiß Bail und hat die "Bardorfer" Erfolge in Hof und Amberg (jeweils 1:2) sowie die Heimsiege gegen Sand (1:0) und den Würzburger FV (2:0) auf dem Schirm. Beim Blick aufs Torverhältnis wird die Effizienz der "Gallier", wie sie respektvoll genannt werden, noch deutlicher. Während die DJK-Truppe mit 16:16 Toren 15 Punkte (13. Rang) einfuhr, holten die Unterfranken bei 17:16 Treffern fünf Zähler mehr und belegen den sechsten Tabellenplatz.

Drei ihrer fünf Niederlagen kassierten sie im September, zwei davon auf heimischem Terrain gegen die Spitzenteams aus Ansbach (1:2) und Aschaffenburg (1:3). Dazwischen lag eine enttäuschende Vorstellung bei Jahn Forchheim (2:1), wo ihr Coach statt der gewohnten Spielausrichtung auf eine Dreierabwehrkette setzte und baden ging. Umso mehr stand den TSVlern das Grinsen im Gesicht, als vergangenen Samstag in Aubstadt der Schlusspfiff ertönte. Das prestigeträchtige Rhön-Grabfeld-Derby entschieden die Mannen um den 24-jährigen Kapitän und Sturmführer Manuel Leicht (3 Tore) mit 0:1 für sich. Der Großteil der Großbardorfer Startelf kann auf 160 bis 260 Bayernligaspiele zurückgreifen und spielt seit vielen Jahren für den Klub aus dem 900-Seelenort im Landkreis Rhön-Grabfeld. Herausragend sind der im linken offensiven Mittelfeld agierende, pfeilschnelle Linksfuß Björn Schönwiesner (24 Jahre, 5 Treffer), dessen kongenialer Partner auf der rechten Außenbahn Andre Rieß (26, 1), die Außenverteidiger Maximilian Zang (28, rechts) und Lennart Seufert (20, links) sowie Innenverteidiger Marcel Hölderle (23), der sich in Aubstadt als Folge eines Sturzes auf den Rasensprengerdeckel eine tiefe Wunde zuzog und frühzeitig ausgewechselt werden musste. Neben ihm überzeugte jüngst Ronny Mangold (19), der den ehemaligen Abwehrchef Manuel Orf, seit Monatsanfang berufsbedingt nach Stuttgart verzogen, ersetzt. Auf dem Weg zurück zu alter Stärke scheinen Regisseur Stefan Piecha (30) nach überstandener Meniskusverletzung und das albanische Stürmertalent Shaban Rugovaj (21). Das charakterstarke Team geht stets an seine Leistungsgrenze, weshalb bereits ein Remis ein Erfolg für die DJK wäre.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos, Trunk - Eckstein, Esparza ?, Jessen, Kane, Kettler, Körner, Leicht, Niersberger, Rosiwal, Schäffler, Schmoll, Schwinn, Wunder