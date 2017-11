DJK hofft auf Auswärtssieg

Am Sonntag um 11 Uhr kommt es zwischen der JFG Wendelstein und der DJK Don Bosco Bamberg in der Bayernliga der Fußball-C-Junioren zum Aufeinandertreffen des Tabellensiebten gegen den Zehnten. Durch einen Auswärtssieg könnten die Talente der DJK Don Bosco zur JFG Wendelstein aufschließen. Die Jungs aus Wildensorg hatten am letzten Wochenende gegen den Tabellenführer ein ordentliches Spiel abgeliefert und erhoffen sich somit, bei den Mittelfranken in Wendelstein die Punkte zu entführen. Abfahrt des Fanbusses ist am Sonntag um 8.30 Uhr auf dem Sportgelände der DJK Don Bosco Bamberg in Wildensorg. red