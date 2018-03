DJK/FC bstätigt Führung

Erneut gewählt wurde das Triumvirat an der Spitze der DJK/FC 1922 Seßlach bei der Hauptversammlung im Sportheim. Wolfgang Rößner, (Finanzen und Verwaltung), Bernd Wittmann (Bewirtung und Sportgelände) und sein Sohn Marco (Öffentlichkeitsarbeit und Medien) führen den Verein weiterhin als gleichberechtigte Vorsitzende. "Unser Verein lebt von der Zusammenarbeit von Jung und Alt", lobte der ebenfalls bestätigte Schriftführer Stefan Leicht.

Das Ehrenamt verlange den Verantwortlichen einiges ab, gebe ihnen aber auch viel zurück, fuhr Leicht fort. Deshalb hätten sich die meisten Verantwortlichen zur Wiederwahl gestellt. Als Jugendabteilungsleiter wurden Klaus Heimstädt und Andre Schramm (Stellvertreter) bestätigt. Abteilungsleiter sind Ulrich Dellert und Matthias Schaller (Fußball Senioren), Uwe Wabroschek (Alte Herren), Uwe Schmidt und Josef Rößner (Tischtennis), Christine Kuttner und Annegret Leiß (Gymnastik). Als neuer Ehrenamtsbeauftragter stellte sich Volker Reißenweber zur Verfügung, als Hauswart Matthias Schaller und als Platzwart Johanes Holzmann. Für den krankheitsbedingt ausscheidenden Ehrenamtsbeauftragten Joe Weiß springt Volker Reißenweber ein. Pfarrer Norbert Lang gehört als Geistlicher Beirat dem Vorstand an. Es gehe darum, "sich miteinander mit Freude im Sportsgeist zu messen", sagte Lang.

Mitten im Abstiegskampf befinde sich die erste Mannschaft, schilderte Dellert, dies sei auch vielen Verletzungssorgen und Roten Karten geschuldet. Aktuell betrage der Rückstand auf den Relegationsplatz sieben Punkte. Die 2. Mannschaft belege den neunten Platz.

Humorvoll berichtete Gerhard Rößner, was sich bei den Alten Herren tut: "Wir freuen uns immer noch über Siege und ärgern uns über Niederlagen - beim Schafskopf!". Auf dem Platz engagierten sich die Alte Herren nicht mehr.

Aktiver sind die 35 Teilnehmerinnen der Damengymnastik, die mit Carmen Wormuth eine neue Übungsleiterin erhalten haben. Als "Aushängeschild" des DJK bezeichnete Abteilungsleiter Schmidt die Tischtennis-Abteilung, die 2018 ihr 50. Jubiläum feiert. Zwar tut sich die erste Mannschaft als Aufsteiger in der Kreisliga Süd schwer und belegt aktuell nur den siebten Platz, trotz des besten Spielers Adrian Guhling in ihren Reihen. Die zweite Mannschaft wurde letztes Jahr Meister. Stolz ist Schmidt auch auf die eigene Jugend (derzeit 4. Platz).

Mit 302 Mitgliedern verzeichnet der Sportverein Ende 2017 sieben Mitglieder weniger als im Vorjahr.

Intensiviert werden soll die Jugendarbeit, verbessert die Bewirtung im Sportheim. "Man sieht keine Kinder mehr auf dem Sportplatz, auch nicht auf der Straße", meinte Heimstädt. Als attraktive Lösung könnte er sich einen Allwetterplatz vorstellen.

Um die "katastrophale Lage" in der A-Jugend (Alfred Thein) zu verbessern, wird eine um die SpVgg Dietersdorf erweiterte Kooperation erwogen.

Aktuell liegt der Anteil der unter 26-Jährigen im Verein nur noch bei 27,5 Prozent. "Die Entwicklung gibt schwer zu denken", kommentierte Wolfgang Rößner. bkn