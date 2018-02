DJK Brose will ins Viertelfinale

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die U18-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg in der Gereuther Baskidhall um das Weiterkommen im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Die 53:57-Niederlage aus dem Hinspiel gilt es wettzumachen, wenn die Mannschaft von Trainerfuchs Ulf Schabacker im Achtelfinale Süd der Mädchen-Bundesliga (WNBL) die SG Royals Südwest aus dem Saarland willkommen heißt. Die Rechnung ist einfach: Die jungen Bambergerinnen müssen mit mehr als vier Punkten Differenz gewinnen, um das Viertelfinale buchen zu können. Dass sich die Talente der DJK Brose durchbeißen können, bewiesen sie bereits in der Gruppenphase, als sie sich in der Region Mitte auf den ersten Platz kämpften. Während im Hinspiel die Zweitligaspielerinnen Julia Förner und Magdalena Landwehr sowie Alina Hering (Fußverletzung) fehlten, hofft das Trainerduo Schabacker und Konstantin Hammerl am Sonntag auf nahezu Bestbesetzung. Es ist jedoch zu erwarten, dass auch der Gast um die eine oder andere Kraft, die gar über Erstliga-Erfahrung verfügt, verstärkt auflaufen wird. la/mis