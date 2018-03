Dittmar ist zufrieden

Zufrieden zeigt sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar mit dem Ergebnis des Mitgliedervotums über den Eintritt ihrer Partei in eine Große Koalition. "Ich freue mich über das gute Ergebnis, das uns mit einer soliden Mehrheit einen klaren Auftrag erteilt, uns an der Regierung zu beteiligen", erklärte Sabine Dittmar mit Blick auf die 66 Prozent der SPD-Mitglieder, die mit Ja abgestimmt haben. Besonders erfreulich sei die hohe Wahlbeteiligung von über 78 Prozent.

"Das Votum ist das Ergebnis einer guten, intensiv geführten Debatte innerhalb der Partei, die von gegenseitigem Respekt für die Standpunkte der jeweils anderen getragen wurde", so die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag. "Jetzt gilt es für uns, erfolgreich Regierungsarbeit zu machen und den Schwung der vergangenen Wochen mitzunehmen, sowohl in die Arbeit in Berlin als auch in den Erneuerungsprozess innerhalb der Partei." red/Foto: Dieter Britz