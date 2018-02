Ditterswinder Feuerwehr erntet Lob und ehrt langjährige Mitglieder

Sowohl Kommandant Thomas Brenner als auch der Vertreter der Dienstaufsicht, KBM Andreas Franz, und Bürgermeister Wolfram Thein sparten bei der Jahreshauptversammlung nicht mit Lob für die Ditterswinder Feuerwehr. Sie stellten einerseits hohe Übungs- und Leistungsbereitschaft heraus und betonten andererseits die stets gute Zusammenarbeit.

Nach Meinung von Kommandant Brenner ist es nötig, elektronische Atemschutzüberwachungstafeln anzuschaffen, um Einsätze der Atemschutztruppe noch sicherer und effektiver gestalten zu können. Ein größeres Manko sei, dass die Akkus in den Funkgeräten bei längerer Kälte "schwächeln"; ein Wärmeschrank würde hier Abhilfe schaffen. Bürgermeister Thein griff diese Anregungen auf und will in Kürze auch die Planung für das Feuerwehrhaus ins Auge fassen, damit die Umsetzung zeitnah erfolgen kann.

Zweite Kommandantin Susanne Eckl stellte das Jahresprogramm für die junge Mannschaft vor. Jugendliche wollten auch heuer Prüfungen zur "Jugendleistungsspange" ablegen.

Vorsitzender Oskar Hauck wünschte sich, dass auch die Stammtischveranstaltungen am Freitagabend und Sonntagvormittag mehr Zuspruch finden, damit der Verein auf ein sicheres Finanzkonzept bauen kann.

KBM Franz von der Kreisbrandinspektion Haßberge fand ein dickes Lob für die Jugendfeuerwehr Maroldsweisach.

Bei der Neuwahl wurde Vorsitzender Oskar Hauck im Amt bestätigt. Ihm zur Seite steht als Stellvertreterin Karin Hanel, als neuer Schriftführer wurde Bastian Tuch gewählt, und Dieter Bauer führt weiterhin die Kasse. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Kassenprüfer Thomas Seits und Günter Brenner. Als Beisitzer fungieren Herbert Ebert, Jörgen Hellmuth, Peter Hellmuth, Dirk Knauer und Rudolf Seitz.

Eine Auszeichnung für über zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurde Clarissa Eckl zuteil. Martin Eckl ist seit mehr als 20 Jahren dabei. Über 30 Jahre Mitgliedschaft zeichnen Herbert Ebert, Hubert Matz, Thomas Seits, Rudolf Seitz und Matthias Teufel aus. Günter Brenner wurde für seine über 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. jf