Diskussion mit nur wenigen Wort-Meldungen

Schülerbeförderung Bei der anschließenden Diskussion gab es nur wenige Meldungen. So wurde das Thema Schülerbeförderung angesprochen. Rebhan sprach von einem kurzen Schulweg der Küpser in die Kreisstadt, auch wenn die Heranwachsenden teilweise Bus und Zug in Anspruch nehmen müssten. Direkte Busverbindungen seien von jedem Gemeindestützpunkt nicht einfach zu realisieren, meinte er im Hinblick darauf, dass bei solchen Vorhaben auch Gespräche mit der OVF und dem Landkreis geführt werden müssten.

Marktstände Die Kreisrätin Petra Zenkel-Schirmer wünschte sich mehr Barrierefreiheit in Küps. Zudem wurde angeregt, die Standorte der Marktstände zu prüfen. Ein Bürger wies darauf hin, dass dadurch die Zufahrten zum Grieser Ring behindert würden. Der Bürgermeister wies auf die geltende Marktsatzung hin und gab zu bedenken, dass es mitunter schwierig sei, Fieranten zu finden. Die Küpser seien derzeit dabei, zu überlegen, wie der Markt attraktiver gestaltet werden könnte.



Altersstruktur In seinen Ausführungen sprach der Bürgermeister auch von Herausforderungen, Küps sei zwar die zweitgrößte Gemeinde im Landkreis. Dennoch müsse es einem zu denken geben, dass der größte Anteil der Bevölkerung zwischen 50 und 65 Jahre alt sei, die zweitgrößte Gruppe seien die über 65-Jährigen. 51 Kinder wurden im Jahre 2016 und 42 Kinder bis November 2017 geboren. Derzeit gebe es einen großen "Run" auf die 42 vorhandenen Krippenplätze. In den Kindergärten sei mit 260 Plätzen genügend Potenzial vorhanden. vs