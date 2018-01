Dippacher jetzt auch offiziell

Als Mahner für Frieden und Freiheit verstehen sich die Kameradschafts- und Soldatenvereine. 60 davon gibt es im Landkreis Bamberg. Abordnungen der Ortsvereine trafen sich jetzt in Sambach zur Kreisversammlung der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV).

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Neuwahl des Vorstands. Josef Prosch, langjähriger Kreisvorsitzender, hatte vor einem Jahr die Amtsgeschäfte kommissarisch seinem Vize Manfred Dippacher übertragen. Dippacher gehört seit 1996 der Führungsmannschaft des Kreisverbands an. Er wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Mit Christian Müller aus Sambach gaben ihm die Mitglieder einen jungen Stellvertreter an die Seite.



Jugend bleibt Hauptanliegen

Die Jugend ist auch das Hauptanliegen des BKV-Kreisvorstands. Denn wie anderen Traditionsvereinen fehlt auch den Kameradschaftsvereinen der Nachwuchs. Manfred Dippacher geht daher das Amt mit dem Wunsch an, dass sich mehr junge Männer, die bei der Bundeswehr sind oder waren, für die Vereinigung interessieren. Wichtig sei ihm auch der Erhalt und die Pflege der Ehrenmale, betonte der neue Vorsitzende.

Auch Bürgermeister Hans Beck wünschte sich, dass vermehrt junge Menschen Führungsaufgaben im BKV übernehmen. Für den Einsatz in den Ortsvereinen dankte er.

Für Christian Müller bot die Kreisversammlung den würdigen Rahmen, Wolfgang Stich zum Ehrenvorsitzenden des Sambacher Vereins zu ernennen. 22 Jahre stand er an der Spitze des Soldatenvereins.

In der Diskussion kam die Organisation der Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen zur Sprache. Man müsse sich Gedanken machen, wie es weitergehen soll, da die langjährigen Wallfahrtsführer nicht mehr zur Verfügung stehen.

In weitere Ämter wurden gewählt: Dritter Vorsitzender Jens Koch, Strullendorf; Schriftführer Rudolf Ellner, Reckendorf; Kassenverwalterin Leni Lindner, Pettstadt. Den Kreisausschuss bilden Siegfried Bauer (Kirchschletten), Nikolaus Kunzelmann (Oberleiterbach), Ernst Eßel, Johann Fleischmann (beide Amlingstadt), Hans Sperber (Burgebrach) und Peter Vietze (Poppendorf). Schießwart ist Eugen Friedberger aus Heinersreuth, Reservistenbetreuer Hans Georg Simon aus Mürsbach, Pressesprecherin Sabina Sitzmann-Simon. Die Kasse prüfen künftig Johann Meerländer aus Hallstadt und Georg Birkner aus Wind. Evi Seeger