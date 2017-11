Digitales Paket für die Schule

Luke und Fiona waren begeistert - von dem neuen Tablet. Flink waren ihre kleinen Finger und schon beschäftigten sie sich mit einem Lernspiel. Die Rede ist von einer Neuanschaffung in der Grundschule Weilersbach: digitale Medien. Seit Jahren kann die Schule auf eine Finanzspritze und Hilfestellung zählen. Und zwar vom Förderverein Grundschule Weilersbach. Mit einigen tausend Euros hat der Verein der Schule in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Investitionen schon unter die Arme gegriffen. Die Neueste: Vier iPads, Apple Pencil, Beamer, Dokumentenkamera sowie Aufbewahrungs- und Ladestation im Wert von an die 5000 Euro.

3500 Euro blätterte der Förderverein hin, den Rest von 1500 Euro schulterte die Gemeinde. Hocherfreut nahm Schulleiter Marco Speckner das digitale Paket von Vereinsvorsitzender Brigitte Lang sowie Bürgermeister Gerhard Amon und seinem Vize Marco Friepes entgegen. Damit ging ein schon lange gehegter Wunsch der Schule in Erfüllung.

Brigitte Lang ist es als ehemaliger Lehrerin an der örtlichen Grundschule sehr wichtig, dass die Weilersbacher Schule am Fortschritt teilhat und die Kinder "fit" mache für ihr zukünftiges, vor allem berufliches Leben in der heutigen modernen digitalen Zeit. "Man kann sich der Digitalisierung nicht entziehen", betonte sie. Dass die Weilersbacher Grundschule bereits zum Medienkonzept "Errichtung digitaler Klassenzimmer" gehört, ist auch für Leiter Speckner wegweisend. Die Kinder lernen beizeiten, mit der Digitalisierung, die von Schülern und Lehrern gerne genutzt wird, umzugehen. Ein großer Vorteil für ihre Weiterbildung, so Speckner. Doch damit noch weitere sinnvolle und tolle Anschaffungen für die Schulkinder getätigt werden können, ist der Verein natürlich auf immer wieder neue Mitglieder und auch Spenden angewiesen. Wer Förderer werden möchte zum Wohle der Weilersbacher Schule, ist gerne willkommen im "Förderverein Grundschule Weilersbach". Anmelden kann man sich in der Grundschule oder unter der e-mail-Adresse: langwei@freenet.de. Über einen Mitgliederzuwachs würden sich alle freuen. dia