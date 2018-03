Dieter Kurth bleibt ein Sylvianer und will mitgestalten

Bei Kreisliga-Spitzenreiter SC Sylvia Ebersdorf laufen die Planungen zur neuen Saison auf Hochtouren. Eine wichtige Personalie wurde jetzt unter Dach und Fach gebracht. Trainer Dieter Kurth hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird die Mannschaft auch in der neuen Saison betreuen. Das teilte Vorsitzender Gerhard Friedrich dem Tageblatt mit. Der ehemalige Regionalliga-Trainer sagt:



"Weiter den Nachwuchs fördern"

"In Ebersdorf wird weiter am eingeschlagenen Weg der Nachwuchsförderung und Weiterentwicklung der beiden Männermannschaften festgehalten. Ich sehe hier großes Potenzial und sehr gute Bedingungen. Deshalb möchte ich auch in der nächsten Saison meinen Teil zu dieser Entwicklung beitragen und bedanke mich für das Vertrauen der Verantwortlichen."

Und Kurth weiter: "Die Mannschaft bleibt zum überwiegenden Teil zusammen und Gespräche mit potenziellen Verstärkungen sind in vollem Gange. Gemeinsam wollen wir in der Rückrunde den Aufstieg in die Bezirksliga realisieren und ein junges und entwicklungsfähiges Team aufbauen." ct