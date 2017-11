Dieter Giel gelingt der Meisterschuss

Beim Jahresessen der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Gleusdorf-Poppendorf im Gemeinschaftshaus "Alte Schule" in Busendorf wurden die Gewinner des Preis- und Pokalschießens von 2017 bekanntgegeben.

Zu dem Schießen hatte die Vorstandschaft mit ihrem Ersten Vorsitzenden Norbert Lohneiß nach Ebensfeld in die Waldschießanlage am Wolfsanger der Scharfschützengesellschaft Bad Staffelstein/Ebensfeld eingeladen. Geschossen wurde mit dem Kleinkalibergewehr auf eine Distanz von 50 Metern stehend angestrichen, auf Wanderpokal, Meister- und Meisterschussscheibe.

Die Rote Wanderpokalscheibe war auf drei Schuss begrenzt, die Schwarze Meisterschussscheibe auf einen Schuss. Bei beiden Scheiben wurde jeweils der beste Tiefschuss (Teiler) gewertet. Bei der Blauen Meisterscheibe konnten unbegrenzt Serien nachgekauft werden, es siegte der Schütze mit der höchsten Ringzahl. Nachfolgend die ersten zehn Schützen von jeder Scheibe:

Wanderpokal Scheibe (Teiler): 1. Natascha Wilhelm, Mürsbach, 448,1-Teiler, 2. Hans Heinert, Gleusdorf, 499,1-Teiler, 3. Norbert Lohneiß, Gleusdorf, 501,7-Teiler, 4. Alexander Dorsch, Lichtenfels, 5. Dieter Giel, Poppendorf, 6. Bernd Süppel, Gleusdorf, 7. Michael Bauer, Gleusdorf, 8. Steffen Albrecht, Gleusdorf, 9. Walter Beringer, Busendorf, 10. Albin Dorsch, Poppendorf.

Meisterscheibe (Ringe): 1. Dieter Giel, Poppendorf, 78 Ringe, 2. Steffen Albrecht, Gleusdorf, 78 Ringe, 3. Peter Vietze, Poppendorf, 75 Ringe, 4. Natascha Wilhelm, Mürsbach, 5. Hans Heinert, Gleusdorf, 6. Albin Dorsch, Poppendorf, 7. Walter Beringer, Busendorf, 8. Bernd Süppel, Gleusdorf, 9. Alexander Dorsch, Lichtenfels, 10. Michael Bauer, Gleusdorf.

Meisterschussscheibe (Teiler): 1. Dieter Giel, Poppendorf 1369,2-Teiler, 2. Michael Bauer, Gleusdorf, 1443,5-Teiler, 3. Peter Vietze, Poppendorf, 2583,2-Teiler, 4. Bruno Weiß, Poppendorf, 5. Norbert Lohneiß, Gleusdorf, 6. Hilmar Groh, Gleusdorf, 7. Steffen Albrecht, Gleusdorf, 8. Walter Beringer, Busendorf, 9. Hans Heinert, Gleusdorf, 10. Alexander Dorsch, Lichtenfels. red