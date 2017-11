Diesmal nur Niederlagen für den FC Sand und TV Haßfurt

Die U17-Fußballjugend des FC Sand musste in der Bezirksoberliga Unterfranken zu Hause gegen die Würzburger Kickers II eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Der Gastgeber ging durch Marco Düring in der 19. Minute in Führung. Neun Minuten später glichen die Kickers zum 1:1 aus. Nach dem Wechsel zogen die Würzburger durch Treffer in der 41., 52. und 58. Minute auf 4:1 davon, ehe erneut Düring das Ergebnis noch etwas angenehmer gestaltete.

In der U15-Bezirksoberliga Unterfranken unterlag der TV Haßfurt dem FC Schweinfurt 05 II knapp mit 0:1. Bei nasskaltem Wetter fanden gut 60 Zuschauer den Weg an den Eichelsee. Die größte Chance in der Anfangsphase vergab der Haßfurter Mervan Babayigit. Mit zunehmender Spieldauer befreite sich der FC. Nach dem Wechsel zeigten sich die Gäste auf dem rutschigen Boden ballsicherer als der TVH und erzielten durch Schmitt per Abstauber das entscheidende Tor. Zwei Minuten vor Abpfiff wehrte TVH-Schlussmann Luis Huttner einen Elfmeter ab.

Der FC Sand kassierte in der gleichen Liga bei den Würzburger Kickers eine 0:4-Pleite. Im Spitzenspiel zwischen dem gastgebenden Tabellenführer und dem direkten Verfolger wurde ein schnelle und kämpferische Partie geboten. Bis zum ersten Gegentreffer in der 12. Minute per Freistoß hatten die Sander das Spiel im Griff. Nur sieben Minuten später erhöhten die Kickers auf 2:0. Nach dem Wechsel machten die "Korbmacher" wieder Druck, kamen aber kaum an der stabilen Kickers-Abwehr vorbei. Eine Ecke und ein Freistoß aus dem Halbfeld brachten den effektiveren Hausherren zwei weitere Tore. rr