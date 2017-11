Dieseldiebe an Lastwagen

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte etwa 600 Liter Diesel aus einem abgestellten Lkw in der Marie-Curie-Straße entwendet. Wie die Neustadter Polizei berichtet, hatte der Fahrer seien Sattelzug am Dienstag gegen 16.30 Uhr geparkt. Gegen 3 Uhr stellte der 35-Jährige fest, dass die Unbekannten zunächst versucht hatten, die Türen zum Führerhaus aufzubrechen. Im Anschluss daran müssen sie wohl aus den beiden Tanks gut 600 Liter Diesel abgezapft haben.

Außerdem nahmen sie 20 Spanngurte und zwölf Ratschen vom Auflieger mit. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310 entgegen. red