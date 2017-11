Diese Region ist zu meiden

Am Samstag, 11. November, findet rund um den Heidelstein und Holzberg sowie auf den angrenzenden hessischen Flächen jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr eine Jagd statt. Die Jägerschaft der bayerischen Rhön rät die Bevölkerung dringen, die Region in diesem Zeitraum zu meiden - und zwar zu ihrer eigenen Sicherheit.

Dies betrifft auch die Parkplätze, die in dieser nebenstehenden Grafik eingezeichnet sind. Die Jägerschaft der bayerischen Rhön bittet um Verständnis und darum, dass das unbedingt beachtet wird. red