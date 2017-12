Diese Mitarbeiter verkörpern die Werte beider Banken

An der Nahtstelle zwischen den Einzugsgebieten der beiden Raiffeisen-Volksbanken aus Lichtenfels und Ebern fand in Kaltenbrunn der Ehrungsabend für langjährige verdiente Mitarbeiter beider Genossenschaftsbanken statt. Zugleich war dies sichtbarer Ausdruck der Verschmelzung der Raiffeisen-Volksbank Ebern eG mit der Raiffeisen-Volksbank Lichtenfels-Itzgrund eG zur VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG, die Ende November in die entscheidende Phase ging.

Der Vorstandssprecher der neuen Bank, Christian Senff (Ebern), nutzte die Gelegenheit, seinen Vorstandskollegen Hans-Joachim Autsch (Lichtenfels) und den Aufsichtsratsvorsitzenden Dieter Brandmeier willkommen zu heißen. Auch für die zahlreich anwesenden Mitarbeiter beider Banken bot der Abend eine angenehme Möglichkeit, sich näher kennenzulernen.

Im Vordergrund standen die zahlreichen Ehrungen, die langjährigen Mitarbeitern aus beiden Genossenschaftsbanken zuteil wurden. "Konstanz, Präsenz vor Ort und die Qualität der Beratung - durch das Leben dieser Schlagworte schaffen wir Vertrauen. Diese Werte verkörpern sie als langjährige Mitarbeiter der VR-Bank Lichtenfels-Ebern im Besonderen. Ihre Einstellung zu ihrem Arbeitgeber und ihr Engagement machen den Erfolg unseres Geschäftsmodells aus." Mit diesen Worten fasste Christian Senff den Anlass der Ehrungen zusammen.

Insgesamt 28 junge und junggebliebene Mitarbeiter waren der Anlass zur Feier. Für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit bedankte sich der Vorstand bei Detlef Barndt (Bereich Controlling).

Ihr 40. Betriebsjubiläum begehen Manfred Braterschofsky (Innenrevision) und Klaus Müller (Leitung Service im Regionalmarkt). Für 35 Jahre bedankte man sich bei Hannelore Löhr (Versicherungsangelegenheiten), Elvira Neubert (Kredit Marktfolge), Patricia Rößner (Kundenberaterin), Matthias Batzner (Leitung Service im Regionalmarkt) und Rüdiger Ebert (Leitung Vermögende Kunden).

Ihr 30. Jubiläum feierten Beate Geuß (Service), Susanna Holzwarth (Marktfolge Passiv/Compliance), Christine Jentsch (Servicekraft), Christian Senff (Vorstand) und Helmut Barthelmann (Hausmeister/ Kurier). 25 Jahre sind es bei Sabine Habermann (Marktfolge Passiv), Christina Zorn (Innenrevision), Klaus Hohnbaum (Marktfolge Passiv/Compliance), Christian Zürl (Orga/IT).

Für 20 Jahre wurden Martina Behütuns (Zahlungsverkehr/Buchhaltung), Kerstin Reinwand (Service), Claudia Reuter (Kredit Marktfolge) und Matthias Köhler (Orga/IT) geehrt. Schon zehn Jahre sind es bei Katrin Lappe (Kredit Marktfolge), Julia Taubald (Assistentin Vermögende Kunden), Claudia Wegner (EBL), Marco Zöllner (Controlling/Bilanz) und Thomas Lang (Vorstand Produktion und Steuerung).

Stefan Lüdecke gratulierte für den Gesamtbetriebsrat. "Arbeitsjubiläen von mehr als 25 Jahren sind in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt keine Selbstverständlichkeit mehr", so Lüdecke. Er begrüßte die langjährige Tradition, verdiente Mitarbeiter zu ehren, "denn der Erfolg jeder Bank hängt von gut ausgebildeten motivierten und engagierten Mitarbeitern ab." Jutta Jacklin und Ingrid Wagner, die in die passive Phase eingetreten sind, wünschte er eine ruhige und schöne Altersteilzeit bei bester Gesundheit. kag