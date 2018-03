Diese jungen Christen gehen bei der Konfirmation erstmals zum Tisch des Herrn

Die Konfirmation feiern die evangelischen Gemeinden in den nächsten Wochen. Festlich bekunden junge Leute ihr Bekenntnis zum christlichen Glauben.

Ebern: Die Konfirmation ist am Sonntag, 25. März, um 10 Uhr in der Christuskirche. Die Jugendlichen, die konfirmiert werden, heißen: Dennis Adam, Noah Binder, Jule Braunreuther, Sven Dietrich, Sina Dietz, Timo Friedel, Madlen Oehm, Lukas Popp, Hannes Roeß, Sebastian Schönhut, Leon Seifert, Viktoria Volk und Niklas Zürl (alle Ebern), Lina Bogendörfer, Laura Köhler, Linus Köhler (alle Unterpreppach) sowie Sophia Hartmann (Gemünd).

Rentweinsdorf: Konfirmation ist am Sonntag, 25. März. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Im Mittelpunkt des Tages stehen: Carla Kirchmeier, Sara Kirchner (beide Baunach), Luiza Begu (Ebern), Dennis Niedt (Gerach), Patrick Horn (Gräfenholz), Eileen Greul (Krum), Jakob Hornung, Corina Pfadenhauer (beide Lind), Sophie Will (Losbergsgereuth) sowie Kevin Schmahl, Sarah Krause (beide Reckendorf), Matthias Horn, Sebastian Neubauer, Linus Neukam, Keno Stark (alle Rentweinsdorf), Eric Elflein, Franz Schilling, Raphael Streng, Emily Raff-Reiter (alle Treinfeld), Patrizia Koch aus Steinbach.

Untermerzbach: Der Konfirmationsgottesdienst findet am Sonntag, 25. März, um 9.30 Uhr statt. Konfirmiert werden: Julian Jarski, Oliver Ehrlich, Emilie Mölter, Verena Schmitt, Luisa Reisenweber, Rabea Thomas und Mona Knauf.

Altenstein: Das Fest der Konfirmation feiern die Gläubigen am Sonntag, 25. März. Zum Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, sind alle eingeladen. Die Konfirmanden heißen: Helena Amthor, Finn Büchner, Jana Meyer, Samuel Förster (alle Junkersdorf), Jakob Angermann (Pfaffendorf), Elena Müller (Rabelsdorf), Lena Neupert (Altenstein) und Noah Schneider aus Frickendorf.

Gleußen: Die Konfirmation ist am Sonntag, 25. März, mit Gottesdienstbeginn um 9.30 Uhr. Die jungen Gläubigen heißen Mika Ehrl, Jonas Fischer, Elisa Schramm, Leonie Schramm sowie Marie Stegner (alle Gleußen), Moritz Oswald, Mara Popp, Robin Schmidt, Tristan Schultz (alle Kaltenbrunn).

Ermershausen: Das Fest der Konfirmation ist am Sonntag, 25. März. Der feierliche Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr für Melina Bernstein, Kim Schmitt und Emma Thema (alle Ermershausen).

Hafenpreppach: Die Konfirmation ist am Ostermontag, 2. April, um 9.30 Uhr. Folgende Kinder werden konfirmiert: Alexander Eckstein und Isabella Steinert (beide Hafenpreppach), Tim Gradl und Marie Schneider (beide Wasmuthhausen), Ines Oppel (Oberelldorf).

Memmelsdorf: Die Konfirmation findet am Ostermontag, 2. April, mit Gottesdienst-Beginn um 9.30 Uhr statt. Konfirmanden sind: Antonia Höhn, Lea Schindhelm, Emma Beland, Marie Frembs, Pamina Schuon.

Jesserndorf: Am Ostermontag, 2. April, ist das Fest der Konfirmation für Wenzel Berninger und Lukas Langhans. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Maroldsweisach: Am Sonntag, 8. April, ist der Konfirmationsgottesdienst um 9.30 Uhr. Aus Maroldsweisach werden konfirmiert: Verena Beck, Lena Büschel, Jannik Hepp, Nils Reuner, Jonathan Schneider, Anna Thein und Nick Velden. Aus Eckartshausen werden konfirmiert: Elisabeth Conradi, Jonas Wohlfart, Markus Wohlfahrt.

Ditterswind: Konfirmation ist am Sonntag, 8. April. Um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst für Julian Appel, Bastian Posekardt und Patrick Posekardt (alle Marbach) sowie für Tobias Mönch aus Römmelsdorf.

Burgpreppach: Die Konfirmation ist am Sonntag, 8. April, um 9.30 Uhr. Die Konfirmanden heißen: Lea Markert (Gemeinfeld) und Nils Ritter (Birkach).

Lahm: Am Sonntag, 8. April, wird in der Schlosskirche von Lahm Sophie Fenn konfirmiert. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr.

Fischbach: Das Fest der Konfirmation findet am Sonntag, 22. April, statt. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr für: Leni Giebfried, Julia Hülbig (beide Kraisdorf) sowie Paulina Hubert (Lichtenstein), Phil Öckler (Fischbach), Felix Steinrichter (Pfarrweisach) und Johanna Weis (Dürrnhof). red