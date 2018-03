Diese harte Arbeit muss auch mal sein

Es ist oft keine schöne Aufgabe, eine Toilette zu reinigen. Überhaupt nicht schön ist es bestimmt, eine Kläranlage sauber zu machen. Dieser Aufgabe, der Reinigung der städtischen Kläranlage bei Römershofen, stellten sich am Montag und Dienstag die Männer des städtischen Bauhofes zusammen mit der Fachkraft für Abwassertechnik Michael Mathes und Klärwärter Manuel Rausch.

17 Jahre ist es her, dass die damals unter Bürgermeister Kurt Sieber neu gebaute Kläranlage an der Straße bei Römershofen in Betrieb genommen wurde, eine Zeitspanne, in der sich viel Unrat angesammelt hat. Zum Glück war aber in dieser Zeit nichts kaputt gegangen, so dass jetzt auch keine Reparaturen anfielen. Die Königsberger Kläranlage konnte nach zwei Tagen wieder ihre wichtige Aufgabe übernehmen. Nächtliche Unterstützung gab es durch die Feuerwehr Königsberg. Die Helfer gewährleisteten nicht nur den Betrieb der Anlage während der Aktion, sondern trugen auch zur Kostenreduzierung bei.