Diebstahlsicherung schlug an

Mit der funktionierenden Diebstahlsicherung hatte eine 20-jährige Kundin wohl nicht gerechnet. Sie hatte am Samstagnachmittag in der Spielwarenabteilung in einem Einkaufscenter in der Emil-Kemmer-Straße eine Packung Lego eingesteckt und wollte ohne Bezahlung den Kassenbereich passieren. Dort schlug jedoch die Alarmanlage an. Das Diebesgut im Wert von knapp zehn Euro musste sie wieder abgeben, eine Anzeige wegen Ladendiebstahls folgt.