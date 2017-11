Diebstahl von Baustelle

Am Wochenende stahl ein bisher unbekannter Täter eine Batterie aus einem Kompressor von einer Baustelle an der Diskothek "Halifax".

Zudem nahm dieser ebenfalls ein etwa 50 Meter langes Starkstromkabel mit. Bisher gibt es keine Hinweise und Spuren. Der Kompressor befand sich nur wenige Meter vor dem Eingang der Eventarena an der Bayreuther Straße. Die Polizei Stadtsteinach (Telefonnummer 09225/96300-0) bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise.