Diebstahl misslang

Schon am 11. Januar entwendete die Ladendiebin eine Geldbörse von Fossil und eine Kinderjogginghose der Marke Adidas im Gesamtwert von 104 Euro. Sie hatte Glück und wurde nicht erwischt. Als sie aber am Dienstag wieder das Kaufhaus am Grünen Markt betrat, wurde sie vom Ladenpersonal erkannt und die Polizei verständigt.