Diebstahl in der Waschanlage

Am Samstagabend kurz vor 18 Uhr wusch ein 28-Jähriger sein Fahrzeug in der Pretzfelder Straße an der dortigen SB-Waschanlage. Dazu legte er seinen Geldbeutel auf der Münzeinwurfsäule ab. Nach dem Waschvorgang vergas der Mann seinen Geldbeutel und fuhr nach Hause. Dort stellte er sein Malheur fest und fuhr umgehend zur Waschanlage zurück. Der Geldbeutel war jedoch nicht mehr da. Im Zuge der laufenden Ermittlungen konnte das Portemonnaie wieder aufgetrieben werden, jedoch fehlte das Bargeld in Höhe von 100 Euro. Die Polizei hat eine Anzeige wegen eines Diebstahldelikts aufgenommen und bittet unter Tel. 09194/73880 um Zeugenhinweise.