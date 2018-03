Diebstahl eines Buchsbäumchens

In der Nacht von Dienstag, 20., auf Mittwoch, 21. März, hat ein bislang unbekannter Täter in Euerdorf ein Buchsbäumchen im Wert von ca. 100 Euro entwendet. Dieses stand in der Ortsmitte vor einer Gaststätte in der Schweinfurter Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter der Tel.: 09732/9060 entgegen. pol