Diebesgut und auch noch Drogen

Da war einiges zusammengekommen. Wie die Polizeiinspektion Neustadt berichtet, fanden Beamte der Inspektion bei der Durchsuchung der Wohnung eines 34-jährigen Mannes aus Neustadt am Dienstagvormittag erhebliche Mengen an Diebesgut. Die Polizisten stellten unter anderem ein Fahrrad, sieben Fahrradrahmen und unzähliges Zubehör sicher. Die Sachen stammen aus verschiedenen Diebstählen.

Doch dem nicht genug. Eine ebenfalls 34-jährige Frau war zufällig in der Wohnung anwesend. Bei ihr fanden die Beamten eine geringe Menge Rauschgift. red