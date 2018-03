Diebe zapfen 500 Liter Diesel ab

In der Nacht zum Mittwoch haben sich Dieseldiebe auf der A 3 an einem geparkten Sattelzug zu schaffen gemacht und mehrere Hundert Liter Kraftstoff entwendet. Auf dem Parkplatz "Äppeleinsholz" zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Schlüsselfeld in Richtung Nürnberg hatte ein Kraftfahrer aus Tschechien seinen 40-Tonner gegen 18.30 Uhr abgestellt und bis 4 Uhr geschlafen. Als er wieder losfahren wollte, stellte er fest, dass 500 Liter Diesel aus seinem Tank fehlten. Sachdienliche Hinweise erbittet die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Telefon 09302/9100.