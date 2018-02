Diebe schlagen so richtig zu

Fahrzeugteile im Wert von mindestens 60 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch von mehreren Autos auf dem Gelände eines Autohauses im Stadtteil Creidlitz gestohlen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Wie die Polizei berichtet, betraten die Diebe im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, das Firmengelände in der Straße "Hahnwiese". Dort bauten die Täter von insgesamt sechs Fahrzeugen fachmännisch die gesamten Frontpartien ab und entwendeten die Anbauteile. Die Beute hat einen Gesamtwert von mindestens 60 000 Euro. Aufgrund der Größe und Menge des Diebesgutes gehen die Beamten davon aus, dass die Unbekannten zum Abtransport zumindest ein Fahrzeug in der Größe eines Kleintransporters nutzten.

Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kripo Coburg übernommen. In diesem Zusammenhang bitten die Kriminalbeamten um Hinweise zu folgenden Fragen:

- Wer hat im Bereich der Straße "Hahnwiese"/Creidlitzer Straße zur Tatzeit aber auch zuvor verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge, insbesondere Kleintransporter oder Lastwagen, beobachtet?

- Wer hat in der Nacht einen akustischen oder optischen Alarm der Autos wahrgenommen?

- Wer kann sonst Angaben machen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten?

Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 09561/645-0. red