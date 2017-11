Diebe greifen auf Autobahnbaustelle zu

Am vergangenen Wochenende ist von einer Autobahnbaustelle auf der A 3 bei Geiselwind eine Kreissäge im Wert von etwa 1200 Euro gestohlen worden. Am Montagmorgen meldete sich ein Mitarbeiter der Baufirma bei der Polizei und zeigte den Diebstahl einer Baukreissäge an. Zwischen Freitagmittag und Montagfrüh ruhten die Tätigkeiten an der Baustelle auf Höhe von Langenberg, so dass das Verschwinden des Geräts erst bei Arbeitsbeginn der neuen Woche bemerkt worden war. Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen gegen die bisher unbekannten Täter aufgenommen. Personen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei zu melden. Hinweise werden unter Telefon 09302/9100 entgegengenommen. pol