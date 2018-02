Diebe erbeuten roten VW Caddy

Einen neuen roten VW Caddy erbeuteten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Reichenbach. An dem Wagen waren die Kennzeichen "R-SF 2382" angebracht. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Mithilfe. Am Mittwochabend gegen 20 Uhr stellte der Besitzer den erst ein Jahr alten roten Caddy in der Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße, nahe der Teuschnitzer Straße, ab. Donnerstagfrüh, circa 6.15 Uhr, musste er feststellen, dass der Wagen, mit einem Zeitwert von etwa 24 000 Euro, gestohlen worden war. In dem Auto, das im hinteren Bereich dunkel getönte Fensterscheiben hat, befanden sich zudem mehrere hochwertige Motorsägen sowie weitere Forstwerkzeuge im Wert von geschätzten 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Coburg (Tel. 09561/645-0).