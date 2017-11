Diebe entwenden kaputten Roller

Einen schwarzen Roller der Marke Sachs mit dem Versicherungskennzeichen 719RAB im Wert von 100 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 17. bis 30. Oktober. Das defekte Zweirad stand in dieser Zeit auf dem Parkplatz am Sportplatz an der Kreisstraße BA 5, Memmelsdorf-Pödeldorf. Am Roller befinden sich rechts und links unterhalb des Sitzes "Titus"-Aufkleber. Wer kann Angaben über den Verbleib des Zweirades bzw. zum Dieb machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.