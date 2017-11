Diebe brechen zwei Fahrzeuge auf

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch an einem Klein-Lkw, der auf einem Firmengelände in der Veit-Dennert-Straße abgestellt war, die Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht. Nachdem die Täter nichts Brauchbares vorfanden, begaben sie sich auf ein angrenzendes Firmengelände in der Debersdorfer Straße. Bei einem geparkten Mercedes beschädigten die Aufbrecher ebenfalls die Fensterscheibe und entwendeten anschließend die Autobatterie. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.