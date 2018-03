Diebe auf der Baustelle

Unbekannte ließen in der Nacht zum Mittwoch auf einer Baustelle in der Burgkunstadter Straße ein Bolzenschussgerät der Marke Hilti im Wert von 1000 Euro mitgehen. Das Werkzeug ist nur im gewerblichen Bereich nutzbar und war in einem Werkzeugkoffer verstaut. Sachdienliche Hinweise auf die Diebe erbittet die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090. pol