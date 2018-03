Dieb stiehl Regal aus dem Keller

In ein Kellerabteil eines Wohnhauses in der Parkstraße ist zwischen Mittwoch, 10.30 Uhr, und Donnerstag, 12.45 Uhr eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Kellerabteil und entwendete ein Regal im Wert von 200 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol