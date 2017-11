Dieb schlug vor einiger Zeit zu

Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt in einem Fall des Fahrraddiebstahls, der sich bereits im Oktober ereignet haben könnte. Sein schwarzes Mountainbike der Marke Conway stellte bereits im Oktober ein 26-Jähriger im Hofraum eines Mehrfamilienhauses in der Rodacher Straße in Coburg ab. Er versperrte das Fahrrad im Wert von 200 Euro mit einem Gliederschloss. Als er es am Sonntag, 5. November, wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter das Mountainbike entwendet hat. pol