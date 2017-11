Dieb nutzt kurze Unaufmerksamkeit

Erst jetzt ist ein Diebstahl bekannt geworden, der sich bereits am vergangenen Donnerstag in Adelsdorf ereignet hat. Eine 79-jährige Rentnerin aus Adelsdorf hatte gegen 10.30 Uhr beim Einkaufen im Edeka-Markt ihre Geldbörse kurzfristig unbeaufsichtigt abgelegt. Die Geldbörse, in der sich neben einigen Karten auch Bargeld befand, wurde in diesem kurzen Moment von einem bisher Unbekannten gestohlen. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. pol