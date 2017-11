Dieb in der Umkleidekabine

Die Polizei sucht nach einem Dieb. Am Freitagabend zwischen 18.30 und 20 Uhr hat der unbekannte Täter Bargeld in einer Höhe von 190 Euro in Oberhohenried geklaut. Das Geld entwendete der Dieb aus zwei Geldbörsen, die sich während des Fußballtrainings in der unverschlossenen Umkleidekabine des Mehrzweckgebäudes in der Straße "Am Steingrund" befanden. Dort herrschte Wirtschaftsbetrieb, so dass es jedermann möglich war, unbehelligt in das Gebäude zu gelangen.