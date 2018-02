Dieb hat Katzenfutter im Rucksack

Am Dienstagabend haben Kunden in einem Verbrauchermarkt in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) beobachtet, wie ein 24-jähriger Baiersdorfer vorrangig Katzenfutter in seinen Rucksack packte, ohne es an der Kasse zu bezahlen. Der Dieb wurde von den Zeugen angehalten und an den Verantwortlichen des Verbrauchermarktes übergeben. Der Wert des Diebesgutes betrug fünf Euro. Es folgte eine Anzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen durch die Polizei und ein Hausverbot im Verbrauchermarkt.