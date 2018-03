Dieb bezahlt mit EC-Karte

Suboptimal lief es für einen Dieb, der am Samstagnachmittag in einem Markt diverse Waren im Wert von 20 Euro gestohlen hat. Nachdem ihn der Detektiv darauf ansprach, flüchtete der Mann und ließ das Diebesgut und die Waren, die er zuvor in diesem Markt erworben hatte, zurück. Da der Mann mit EC-Karte bezahlte, sind die Kontonummer und die Bank von ihm bekannt. Die Ermittlung der Identität ist somit Routine, meldet die Polizei. pol