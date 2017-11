Dieb bedient sich auf Baustelle

Arbeiter auf einer Baustelle in der Einsteinstraße haben am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bemerkt, dass ein Hilti-Bohrhammer und ein Makita-Akkuschrauber samt Koffer und Ladegerät im Wert von rund 1000 Euro gestohlen worden waren. Ein Unbekannter hatte hierzu an einer versperrten Gitterbox eine Seite des Gitterdeckels mit einer Metallstange, die er auf der Baustelle gefunden hatte, aufgedrückt. Zudem wurde aus einem Kellerraum eine Tauch-pumpe der Marke Flow mitgenommen. Die Tatzeit dürfte die Nacht zum Dienstag gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09132/78090.