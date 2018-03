Dieb baute Magnetventil fachmännisch aus

Aus dem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße nach Albersdorf wurde im Zeitraum von November 2017 bis 14. März eingebrochen und von einem Ladewagen ein Magnetventil der Hydrauliksteuerung fachmännisch demontiert. Der Diebstahl fiel erst jetzt auf, da der Ladewagen seit November nicht mehr benutzt wurde. Einbruchspuren waren keine vorhanden. Die Halle, in der der Ladewagen stand, war auch noch versperrt. Auch am Ladewagen wurde der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt und die Verkleidung wieder angebaut, so dass der Diebstahl erst auffiel, als das Hydrauliköl bei der ersten Benutzung aus der Verkleidung spritzte. Das entwendete Teil hat einen Wert von etwa 600 Euro. Die Polizei Ebern bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09531/9240.