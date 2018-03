Die zweite Mannschaft von Alle Neun Sand hat den Aufstieg in der Tasche

Vor dem letzten Spieltag der Kegler hat sich der Abstiegskampf in der Bezirksoberliga zugespitzt. Stark würde sich ein Abstieg der Kirchaicher auf die Bezirksliga 1 auswirken. Dann wären vier Vereine zum Abstieg verurteilt.

In der Bezirksliga A Nord/Ost, in der Alle Neun Sand II spielt, könnte es noch eine große Verschiebung geben. Alle Neun Sand I (Bezirksliga 1) ist nach dem Derbysieg in Zeil der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Stark war erneut der Bezirksoberliga-Absteiger Gut Holz Neubrunn mit 3335 Holz. Mit Pech ging die Partie gegen Bergtheim mit drei Holz verloren. Bei den Viererteams zeigte die SG Eltmann (Bezirksliga 1) mit 2174 Holz die beste Leistung. Mehr als 550 Holz erzielten 16 Spieler, allen voran Markus Scheuring (SG Eltmann) mit 588 Holz, Alexander Geißendörfer (Gut Holz Neubrunn) 579, Jonas Gehring (Gut Holz Neubrunn) 564, Marcus Fröhlich (Gut Holz Zeil) 563 und Gerhard Haupt (Alle Neun Sand) mit 563. Es folgen: Gerhard Häfner (Gut Holz Zeil) 559, Robert Neundörfer (Alle Neun Sand) 558, Heiko Schneider (SKK Haßfurt) 556, Steffen Gehring (Gut Holz Neubrunn) 556, Sebastian Giebfried (SKK Haßfurt) 555, Fabian Lohr (Gut Holz Zeil) 555, Willi Rzepka (SKK Stettfeld), 553, Timo Klauer (Alle Neun Sand) 553, Jens Huttner (DJK Kirchaich), 553, Rainer Vierneusel 551, Michael Landgraf (beide Gut Holz Neubrunn) 550.



Bezirksoberliga

DT Grafenrheinfeld -

DJK Kirchaich 6:2

Eine bittere Niederlage musste die DJK Kirchaich beim Absteiger in Grafenrheinfeld hinnehmen. Akut ist sie Absteiger Nr. 3, da der SV Bergtheim bei Gut Holz Neubrunn siegte. Die DJK ist nun auf Hilfe aus Oberaltertheim angewiesen. - Ergebnisse: Werner - Dormann 3:1 (549:483), Weigand - Bräuter 3:1 (539:529), Mauder - Rumpel 0:4 (478:517), Krieger - Schramm 2:2 (480:463), Müller - Dittrich 1,5:2,5 (533:514), Braun - Montag 2:2 (548:527); gesamt: 6:2 (3127:3033)

Gut Holz Neubrunn -

SV Bergtheim 3:5

Bergtheim hat den knappen Sieg seinem Starter Klaus Göbel zu verdanken. Dem Heimteam fehlten vier Holz zum Sieg. - Ergebnisse: J. Gehring - Göbel 1:3 (564:604), Wille - Cöster 2:2 (532:529), Geißendörfer - Sammeth 2:2 (579:565), Landgraf - Sippel 2:2 (550:556), S. Gehring - Königer 4:0 (556:517), Vierneusel - Horling 2:2 (551:567); gesamt: 3:5 (3335:3338)

SE Röthlein - SKK Haßfurt 5:3

Wieder einmal lieferten die Haßfurter ein Spiel ab, das nichts für schwache Nerven war. Sie verloren mit nur einem Holz Unterschied beim Tabellenzweiten. - Ergebnisse: Reiter - Hunger 3:1 (577:532), Krug - Giebfried 1:3 (533:555), Breunig - Glückert 3,5:0,5 (551:519), Götz - Wolf 3:1 (541:541), Keller - Schneider 1:3 (537:556), Breunig - Finger 1:3 (498:533); gesamt: 5:3 (3237:3236)



Bezirksliga Unterfranken 1

Keglerkranz Heustreu -

SG Eltmann 5:1

Trotz eines hervorragenden Gesamtergebnisses kehrte die SG Eltmann ohne Zählbares vom Spitzenreiter nach Hause zurück. - Ergebnisse: Muth - Scheuring 2:2 (558:588), Endres - Reinwand 3:1 (539:525), Köberlein - A. Aumüller 2:2 (545:525), Krüger - S. Aumüller 2,5:1,5 (572:536); gesamt: 5:1 (2214:2174)

Gut Holz Zeil II -

Alle Neun Sand 1:5

Nach diesem Derbysieg ist Sand aufgestiegen in die Bezirksoberliga. Zeil muss im Abstiegskampf am letzten Spiel unbedingt gewinnen und auf Ausrutscher der anderen Teams hoffen. - Ergebnisse: Endres - Neundörfer 0,5:3,5 (527:558), P. Österling - Klauer 1:3 (543:553), Deißler - Hörmann 4:0 (534:490), Schropp - Haupt 1:3 (549:563); gesamt: 1:5 (2153:2164)

SE Röthlein II -

SKK Haßfurt II 6:0

Die Haßfurter "Zweite" hatte in Röthlein beim Tabellenzweiten der Bezirksliga 1 nichts bestellen, verlor vielleicht etwas zu hoch, jedoch verdient. Der Abstieg stand bereits fest. - Ergebnisse: Kraus - Frantzen 2:2 (535:524), Sterker - Glückert 3:1 (539:518), Krug - B. Vollert 3:1 (596:508), Hauke - K. Vollert 3:1 (525:501); gesamt: 6:0 (2195:2051)



Bezirksliga A Nord/Ost

SpG Maßbach/Niederlauer -

Alle Neun Sand II 1:5

Alle Neun Sand II gewann mit Mühe beim Absteiger und Tabellenletzten Maßbach/Niederlauer. Eine recht schwache Partie lieferten sich beide Teams. - Ergebnisse: Reisch - Oppelt 4:0 (508:439), Schöller - Schneier 1:3 (482:509), Mutz - Haderlein 1:3 (487:530), Volkmuth - Klauer 1:3 (471:479); gesamt: 1:5 (1948:1957)



Bezirksliga B Ost

SKK Haßfurt III -

DJK Kirchaich II 3:3

Ergebnisse: Glückert - Wurm 4:0 (525:419), Frantzen - Montag 0:4 (495:523), Weinmann - Dürr 1:3 (475:491), Schnös - Fuchs 0:4 (474:529); gesamt: 3:3 (1969:1962)

TSV Burgpreppach -

Gut Holz Kleinsteinach 1:5

Ergebnisse: Meisch - D. Rübig 1:3 (472:509), Schweinfest - Schnaus 2:2 (504:524), Bayer - Kolb 3:1 (491:477), Herbst - S. Rübig 2:2 (530:533); gesamt: 1:5 (1997:2043)

Gut Holz Zeil III -

Alle Neun Sand III 5:1

Ergebnisse: Müller - Schneier 3:1 (527:479), Fröhlich - Zettelmeier 3:1 (563:532), Häfner - Roßmeier 3:1 (559:490), Winzenhörlein - Hemmerich 1,5:2,5 (482:503); gesamt: 5:1 (2131:2004)

SKC Obertheres -

SKK Stettfeld 6:0

Ergebnisse: Männling - Rzepka 3:1 (500:483), Werner - Hümmer 4:0 (501:455), Voit - Full 2:2 (467:461), Vogt - Bruchmann 2:2 (517:513); gesamt: 6:0 (1985:1912)

Alle Neun Breitbrunn -

KSV Unterpreppach 1:5

Ergebnisse: Baum - Grader 1:3 (421:458), Geheb - Mahr 1:3 (436:448), Fösel - Ebert 1:3 (413:414), Fösel - Heimlich 4:1 (493:448); gesamt: 1:5 (1763:1768) gö