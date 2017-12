Es ist gut gegangen: Die Regionalstelle Oberfranken des Krebsregisters Bayern bleibt bestehen - wenn auch unter neuer Führung. Dies erklärten jetzt der neue wissenschaftliche Leiter der Regionalstelle, Professor Bernd Greger, und Koordinatorin Tanja Maisel. Es bleibt bei elf Beschäftigten. "Mindestens", sagt Greger. Denn die Regionalstelle soll wachsen. Die Aufgaben sind groß.

Die Umsetzung der Vorgaben des neuen Krebsregistergesetzes auf Bundesebene durch die bayerische Staatsregierung hatte für Irritationen gesorgt. Vorrangiges Ziel dabei war es, dass die Krebsregister von Leistungserbringern unabhängig werden, was in Oberfranken bedeutete: Für das hiesige Krebsregister gab es keine Zukunft unter dem Dach der Klinikum Bayreuth GmbH mehr. Eine Zäsur nach 15 Jahren.

Alle sechs bayerischen Krebsregister sind jetzt dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen unterstellt. Unter dessen Regie sollen die Arbeitsweisen der Regionalstellen harmonisiert werden. "Wir begrüßen es sehr, dass den Regionalstellen dennoch genügend Eigenständigkeit bleibt", sagt Professor Greger. Diesen Spielraum wollen die Verantwortlichen unter anderem gemeinsam mit der Universität Bayreuth nutzen. Nach Gregers Worten soll mittelfristig ein Lehrstuhl entstehen, der die Daten des Krebsregisters Oberfranken auswertet und daraus praxisrelevante Konsequenzen zieht. Die Einrichtung hat seit 2002 Daten von mehr als 130 000 Krebspatienten dokumentiert und analysiert.

Im Sog des Krebsregisters ist der Verein Tumorzentrum Oberfranken entstanden, dem über 100 Mediziner und Einrichtungen angehören. "Es ist wichtig, dass wir als Ärzte unsere eigenen regionalen Daten selbst auswerten und vergleichen", so Greger. red